Il Mattino – Il San Paolo dà ancora problemi, frammenti del tetto sulla pista: le ultime

Nel corso di questa settimana natalizia, sulla città di Napoli si sono verificate fortissime raffiche di vento, le quali hanno creato anche gravi disagi tra i cittadini: alberi caduti, auto distrutte e insegne compromesse. Le raffiche, anche questa volta, non hanno risparmiato lo Stadio San Paolo, che già due settimane fa ha avuto problemi alla copertura. Domenica 29 dicembre, all’interno dell’impianto avrebbe avuto luogo la consueta manifestazione di atletica “San Paolo Sport Day”, ma le avverse condizioni meteo non hanno permesso il normale svolgimento della festa. Per l’impianto sportivo, però, i danni sono stati ben più seri: caduta di frammenti della copertura sulla pista che circonda il campo da calcio. Già da questa mattina gli addetti ai lavori stanno provvedendo a riparare il tetto dello stadio, anche perché tra circa una settimana c’è Napoli-Inter. Lo riferisce Il Mattino.