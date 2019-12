Ibra torna al Milan, arrivano le prime dichiarazioni da rossonero

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan e nel calcio italiano dopo aver indossato le maglie di Juventus, Inter e proprio quella dei rossoneri. Lo svedese, dopo l’ufficialità, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportare dal sito del Milan: “Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi”. Su Ibrahimovic c’era anche il Napoli che ha abbandonato la pista dopo l’addio di Ancelotti ed il passaggio al 4-3-3.