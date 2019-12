CorrMezz – Napoli, questione rinnovi: intesa vicina con 5 azzurri

Il capitolo rinnovi, in casa Napoli, è un tasto dolente degli ultimi mesi. Se i rinnovi di Mertens e Callejon restano molto complicati, le trattative per altri azzurri sono a buon punto. Con Luperto e Gaetano gli accordi sono già stati impostati; l’intesa con Maksimovic è vicina; per Milik e Zielinski non c’è ancora accordo sulla clausola rescissoria e altri dettagli, ma è da loro che il Napoli vuole ripartire; inoltre, con Allan, il Napoli riapre i contatti con gli agenti. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.