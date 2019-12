Secondo quanto riferito da Tuttosport, tra i vari profili che il Napoli starebbe monitorando per il centrocampo figura anche quello di Leandro Paredes del PSG. L’argentino ex Roma ha una clausola di 50 milioni di euro, ritenuta troppo alta dal club partenopeo, ma si potrebbe pensare ad un prestito con obbligo di riscatto ed una prelazione ai francesi per giugno nel caso di una cessione dei big, con particolare riferimento ad Allan, già ad un passo dai parigini nello scorso mercato invernale.