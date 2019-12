TMW – Torreira non parte, Lobotka grande calciatore: vicini due rinnovi importanti. Su Mertens e Callejon…

Il giornalista di Tuttomercatoweb, Raimondo De Magistris, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato azzurro sia in entrata che in uscita.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Torreira a novembre era in uscita dall’Arsenal, con Emery non trovava spazio. Il nuovo allenatore Mikel Arteta ora non ha intenzione di vendere il centrocampista uruguaiano. Lobotka? E’ un ottimo calciatore ma non ha mai giocato in Italia, infatti, i contatti si sono raffreddati, perché il Napoli vuole giocatori con esperienza in Serie A. Llorente–Politano? Non è una trattativa caldissima. Rinnovi? I più vicini al rinnovo sono Maksimovic e Zielinski. Callejon e Mertens? Un loro probabile addio solo a giugno”.