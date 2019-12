Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro di Fabian, il quale è seguito da molti top club in Europa.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sul cartellino di Fabian Ruiz non c’è solo il Real di Zidane, ma anche il City di Guardiola. Il club inglese risulta essere il più pericoloso, anche se Fabian rifiutò l’offerta in estate. I Blancos non hanno fretta, ma restano sul giocatore”.