Nel corso di questo calciomercato invernale, l’Inter, per provare a competere con la Juventus fino alla fine del campionato, dovrà inevitabilmente migliorare ma soprattutto allungare la rosa. Negli ultimi giorni i nerazzurri hanno ripreso i contatti con Arturo Vidal e hanno chiesto informazioni per Kurzawa e Marcos Alonso. In merito al fronte offensivo, invece, resta viva la pista che porta a Fernando Llorente, il quale sbloccherebbe l’arrivo di Matteo Politano al Napoli.