San Paolo, piovono calcinacci: il Comune dispone la chiusura immediata

Dopo i problemi causati dall’allerta meteo che hanno compromesso il normale svolgimento della gara tra Napoli e Parma al San Paolo, si rendono noti nuovi problemi all’impianto di Fuorigrotta. Infatti è stata rinviato il San Paolo Sport Day, manifestazione di atletica leggera che era in programma domenica sulla rinnovata pista dell’impianto di Fuorigrotta. Il Comune di Napoli ha disposto

“La chiusura immediata delle aree superiori dello stadio in attesa delle verifiche di tenuta e degli immediati interventi programmati a seguito dei riscontri avvenuti per l’ultimo incontro calcistico ed utili a permettere l’accesso ordinario in sicurezza per ogni attività sulla pista e sul terreno di gioco dell’impianto”.