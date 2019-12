Gianluca Gaetano, classe 2000 del Napoli, è finito nel mirino del Pescara. La squadra abruzzese avrebbe già chiesto informazioni per l’attaccante azzurro. L’idea di Cristiano Giuntoli è quella di lasciarlo andare in prestito a farsi le ossa in Serie B, per poi tornare più maturo in terra partenopea. Lo riferisce Pescarasport24.