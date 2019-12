Llorente – Politano, trattativa in bilico: dal Chelsea spunta una nuova ipotesi per l’Inter

I nerazzurri di Antonio Conte puntano a rinforzarsi anche in attacco e lo fanno tenendo in piedi diverse trattative contemporaneamente, con l’obiettivo di cedere allo stesso tempo Politano.

Se da un lato a Marotta interessa lo spagnolo del Napoli Llorente, dall’altra è pur vero che ha instaurato diversi contatti con la dirigenza del Chelsea per prelevare Olivier Giroud in scadenza di contratto.

Il calciomercato non è ancora ufficialmente aperto, ma le ipotesi che si profilano all’orizzonte farebbero ben sperare i tifosi azzurri che non hanno mai disdegnato l’idea Politano.