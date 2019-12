Paolo del Genio, voce di Radio Kiss Kiss Napoli, parla delle esigenze di mercato azzurro proprio all’emittente partenopea:

“Il Napoli stavolta deve essere deciso nel prendere il regista quanto prima. Mai come ora non interessa più di tanto il nome, è inutile fossilizzarsi per un’intera finestra su un calciatore solo. Sarebbe perfetto se si potesse concludere entro la prima settimana di mercato, in modo da avere sin da subito a disposizione questo tipo di innesto”.