Il Mattino – De Laurentiis interessato a due gioielli del club di Cellino

Come riportato da Il Mattino, il Napoli starebbe instaurando un asse con il Brescia dovuto anche agli ottimi rapporti tra i due presidenti. A De Laurentiis, infatti, interessebbero Sandro Tonali, che però ha una valutazione che si aggira già intorno ai 45 milioni di euro e sarebbe un’operazione difficile da concretizzare per gennaio, e Andrea Cistana, che ha una valutazione di oltre 20 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2021. Nei prossimi giorni e mesi vedremo se qualche trattativa decollerà.