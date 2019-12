Da Milano – Ancelotti chiama Mertens all’Everton

L’Everton avrebbe già fatto un sondaggio per trattare con De Laurentiis, il patron dei Toffees vuole regalare ad Ancelotti l’attaccante che a lui è stato tanto caro all’ombra del Vesuvio. Il belga è affascinato dalla Premier League e intende giocare ancora ad alti livelli. Se, invece, dovesse restare in azzurro fino a giugno, andrebbe sicuramente via a parametro zero. In caso di scadenza di contratto, l’Inter sarebbe pronta ad offrirgli un ricco biennale, inoltre a Milano ritroverebbe l’amico di nazionale Lukaku. Lo riferisce calciomercato.com.