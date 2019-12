Ancelotti – Gattuso, primi risultati a confronto. Contro l’Inter grossa responsabilità

Arriva dall’Inghilterra la notizia della prima vittoria di Ancelotti, l’allenatore, ormai ex Napoli la tensione e le critiche accumulate negli ultimi mesi a Napoli, ma Mr. Ancelotti ha sempre ottenuti ottimi risultati nelle prime uscite nel suo primo anno. Appena approdato in casa Napoli, infatti, ricordiamo i risultati positivi contro la Lazio e contro il Milan (Napoli Milan 3-2) subendo poi la sua prima sconfitta, per 3 reti a 0, contro la Sampdoria. La storia, quindi, sembra essere, come qualche filosofo spesso sottolinea, un cerchio che si ripete ancora e ancora, ed analizzando le prime uscite di Gattuso, alla sua prima stagione al Milan, contro il Benevento possiamo notare la “somiglianza” tra i risultati. Contro il Benevento non riesce a portare a casa i suoi primi 3 punti, complice un portiere decisamente in partita che al 90esimo riesce a pareggiare il match con un bel goal di testa ma trova la sua prima vittoria contro il Bologna, punteggio pieno solo nella seconda partita sulla panchina del Milan. Ma speriamo quindi, qui, di contraddirci, visto che le successive partite di Ringhio sono state poco positive perdendo per 3 reti a zero contro il Verona e, successivamente, in casa contro l‘Atalanta. Sarà questo l’anno giusto per Gattuso e per il Napoli? Nella prossima partita il club napoletano si troverà ad affrontare l’Inter, squadra dalle idee ben chiare ed un allenatore che ormai sa come gestire i suoi giocatori, la sfida di Gattuso è tutta lì, sul piano mentale, il Napoli visto contro il Sassuolo nel secondo tempo ha le giuste carte per affrontare la seconda in classifica, ma riuscire a mettere ordine in campo, ultimamente, sembra la sfida più grande per ogni allenatore, chiunque esso sia.