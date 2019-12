Non solo calcio: a Napoli anche il basket è una bella realtà!

A Napoli, da sempre, il calcio è una passione che attanaglia tutti i partenopei sparsi per il mondo. Ma oggi, noi di Mondonapoli, vogliamo proporvi un excursus su un altro sport altrettanto bello e appasionante: il basket.

Nella nostra città, il Napoli basket ha da sempre avuto alti e bassi, anzi molto più bassi che alti purtroppo. Infatti, l’unico trofeo vinto dagli azzurri risale alla stagione 2005-2006 quando il Napoli guidato dall’americano Lynn Greer, conquistò la Coppa Italia battendo la Roma in finale. Da quel momento, fino a quest’anno, la squadra non ha mai trovato una società abbastanza preparata da far tornare il basket nel capoluogo campano, una bella realtà.

Finalmente, pare che quei tristi giorni siano finiti. Dalla scorsa stagione, il nuovo presidente Grassi, ha acquisito il titolo della squadra della città partenopea con in mente un grande progetto. Dopo una buona stagione in serie B, con il Napoli eliminato solo alle semifinali playoff valide per la promozione contro Palestrina, la società quest’anno è riuscita comunque a fare il salto di categoria, acquistando il titolo di una società fallita e salendo così in Serie A2.

Questa categoria, che per intenderci sarebbe la Serie B del calcio, è molto più competitiva. Per questo motivo, il presidente Grassi e i suoi collaboratori, hanno messo su un roster di tutto rispetto per provare a centrare i playoff. Come se non bastasse, dopo le prime due sconfitte contro Rieti e Latina, è stato ingaggiato coach Sacripanti, da sempre allenatore solo di squadre della massima categoria italiana, e questo affare non ha fatto altro che aumentare ulteriormente le aspettative dei tifosi. Dal suo arrivo, grazie anche agli americani Roderick e Sherrod, gli azzuri hanno ottenuto una serie di 5 vittorie consecutive anche con squadre sulla carta più pronte.

In ogni caso, mai come questa volta il progetto pare più che valido, in più c’è un Palabarbuto completamente rinnovato, grazie ai lavori fatti in occasione delle Universiadi, che rende il tutto più appassionante e coinvolgente. Per questo motivo se passate da quelle parti, vi consigliamo di andare a sostenere questi ragazzi che sicuramente sapranno divertirvi e magari chissà, tra qualche anno, potranno riportarci in Serie A perché come dice sempre il nostro capitano, Ciccio Guarino, a Napoli non c’è solo il calcio!