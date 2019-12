Le miglior partite del 2019 – Al terzo posto troviamo…

Per emozioni, bellezza, risultato probabilmente la gara contro la Sampdoria in casa, al San Paolo, si piazza al terzo posto fra le partite migliori dell’anno solare. L’ultima volta che Marek Hamsik ha disegnato calcio davanti ai suoi tifosi, con la maglia che per 12 stagioni lo ha accompagnato nella sua crescita professionale e, contemporaneamente, come uomo.

Un giocatore che ha dato tanto e che fino all’ultimo ha fatto la differenza, dimostrando grande senso di appartenenza e di intelligenza tattica, scegliendo di accontentare Ancelotti e giocare regista. Una notizia che rimbalzava già da tempo quello del suo addio direzione Cina, ma che nel saluto applaudendo lo stadio che, quando fu sostituito, gli dedicò una standing ovation commovente, quasi come se si percepisse nell’aria il suo imminente addio. La Sampdoria non fu mai in partita e perse con un sonoro 3 a 0 firmato da Milik, Insigne e Verdi. La squadra, in grande condizione mentale, vinse in scioltezza, mostrando anche una discreta capacità di palleggio.

E la notizia “sconvolgente” fu che Quagliarella non segnò, lui che contro il suo Napoli ha sempre lasciato la firma, da grande giocatore e professionista. Insomma, un match che più che per l’avversario verrà ricordato per la dolcezza del momento vissuto con, l’ormai, ex capitano. Emozioni che solo il calcio d’amore sa ancora dare.