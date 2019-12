Secondo quanto riportato da Il Mattino, sul terzino sinistro algerino del Napoli, Faouzi Ghoulam, oltre al Marsiglia, si sarebbe inserito anche il Fenerbahce siccome i turchi non hanno trovato l’accordo per chiudere con Ricardo Rodriguez. Entrambe le squadre vorrebbero acquistarlo a gennio con la formula del prestito, viste le condizioni fisiche che non convincono. Un addio non sembrerebbe un’utopia, visto che anche Gattuso è molto preoccupato dalla situazione relativa ai suoi infortuni.