Giovanni Di Lorenzo, tra le poche luci in una stagione piena di ombre!

Giovanni Di Lorenzo, si sta confermando partita dopo partita, sfoderando ottime prestazioni. Ottima tecnica, spirito da lottatore e spirito di sacrificio. Impiegato in tutti i ruoli della difesa, le gambe non gli sono mai tremate, nemmeno ad Anfield o all’Allianz Stadium. Una piacevole scoperta del mercato estivo, tra le poche luci in una stagione colma di ombre. Premiato da Roberto Mancini, anche con la convocazione in Nazionale. Il ct, infatti, ha voluto premiare, la tenacia e l’impegno del calciatore, nonché l’ottima visione di gioco dimostrata in questi mesi.