FOTO – Annata piena di trasferte, il 2019 ed il ‘dolce’ Anfield

Il 2019 è ormai ai titoli di coda e chi può, in qualunque modo, cerca di tirare le somme dell’anno (solare che è passato).

In questo speciale articolo, noi di MondoNapoli.it, cercheremo di rievocare alcune delle migliori trasferte che il gruppo azzurro – con i propri tifosi – ha affrontato quest’anno.

Tuttavia, è bene premettere, non si rievocheranno necessariamente le uscite più vittoriose ma quelle più emozionanti, tenendo in considerazione stadio ed ambiente in cui si sono disputate.

LIVERPOOL – NAPOLI. 27-11-2019

L’Anfield Road rievoca nelle menti partenopee ricordi indubbiamente più dolci: 1-1 lo scorso novembre a casa dei ‘reds’ e qualificazione agli ottavi di Champions sempre più vicina.

La trasferta a casa degli uomini di Klopp è – da sempre – considerata una dell più belle, memorabili (oltre il risultato) ed affascinanti: osservare da vicino l’Anfield che si staglia fiero tra le case dell’omonimo quartiere, nel Merseyside, è un’emozione difficilmente replicabile.

Lo storico impianto del Liverpool nasce nel lontano 1884 e si contende il terreno con lo stadio dei ‘cugini’ dell’Everton, il Goodison Park, situato a meno di un chilometro di distanza.

Come nella miglior tradizione inglese, questo stadio presenta in modo fiero ed inequivocabile una struttura tipica d’oltre manica: tutti e quattro i lati del campo sono immediatamente seguiti dagli spalti o – per meglio dire – le gradinate sono praticamente ‘incollate’ al terreno di gioco in ogni punto, conferendo una prospettiva del gioco ineccepibilmente perfetta nonchè un effetto monumentale, impressionante del tifo dal campo.

Esemplare, efficiente, elegante e quasi inimitabile è stata l’ultima, recente modifica strutturale che, nel caso specifico, ha interessato la Main Stand del favoloso impianto che ospita i ‘reds’. Oltre ad aumentare la capienza totale di 8 mila posti (passando dai vecchi 46mila agli oltre 54mila attuali), è stata riprogettata l’intera zona antistante la tribuna con innovative rampe d’accesso, nonché il rifacimento della facciata esteriore.