FOTO – Annata piena di trasferte, il 2019 con Emirates nella memoria

Il 2019 è ormai ai titoli di coda e chi può, in qualunque modo, cerca di tirare le somme dell’anno (solare che è passato).

In questo speciale articolo, noi di MondoNapoli.it, cercheremo di rievocare alcune delle migliori trasferte che il gruppo azzurro – con i propri tifosi – ha affrontato quest’anno.

Tuttavia, è bene premettere, non si rievocheranno necessariamente le uscite più vittoriose ma quelle più emozionanti, tenendo in considerazione stadio ed ambiente in cui si sono disputate.

ARSENAL – NAPOLI. 11-4-2019

Gli uomini di Carlo Ancelotti vanno a contendersi la qualificazione alla semifinale di Europa League a casa dei ‘gunners‘, ma di fronte si trovano una formazione agguerrita e compatta che – tra andata e ritorno – ne rifila tre agli azzurri.

Aldilà del match, tuttavia, la trasferta va sicuramente annoverata tra le più interessanti sul piano emozionale e strutturale: i gunners giocano nel modernissimo Emirates Stadium, collocato nel quartiere di Ashburton Grove, a nord di Londra.

Sorto in contemporanea alla demolizione dello storico Highbury, l’Emirates viene inaugurato il 22 luglio del 2006 a seguito di due anni di intensi lavori, costati al club circa 380 milioni di sterline.

Il vecchio Highbury



L’impianto racchiude quanto di più si possa chiedere ad un moderno stadio di calcio: spalti completamente aderenti al terreno di gioco, copertura totale su tutti i settori, attività sette su sette all’interno della struttura ed una serie infinita di palchetti e sale vip, adottate sia per la visione dei match che per ospitare meeting durante la settimana.

La visuale, in conformità con il tipico modello ‘alla inglese’ è buona ma pecca – in taluni settori – per determinate caratteristiche: lo stadio si erge su tre anelli ma il primo (quello più basso) ai più è sembrato troppo poco inclinato e molto espanso verso l’esterno.

Risultato? I due anelli superiori, per quanto formalmente aderenti al campo, risentono comunque di un certo ‘sbalzo’ creato dall’eccessiva estensione dell’anello inferiore.

Gli azzurri, seguiti dal oltre duemilacinquecento partenopei, hanno osservato i proprio tifosi cantare incessantemente da un settore ospiti molto vicino al campo e perciò in grado di amplificare il costante supporto dei propri tifosi.