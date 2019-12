Auriemma: “De Laurentiis ha parlato con Carnevali per due gioielli del Sassuolo”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato, sul proprio canale Youtube, del mercato invernale che riguarda il Napoli. I ruoli in cui si interverrà saranno il regista e il terzino sinistro, con i nomi più caldi del momento che sono quelli di Lucas Torreira ed Erick Pulgar. Auriemma, però, ha anche parlato di altri due calciatori, sostenendo che durante Sassuolo-Napoli De Laurentiis abbia parlato di loro con il DS neroverde Carnevali: si tratterebbe di Boga e Berardi, due ali offensive. Il secondo per giugno, il primo per gennaio se dovesse essere ceduto uno tra Callejon e Mertens.