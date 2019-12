Nelle ultime ore, in casa Napoli, circola il nome di Matteo Politano per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. L’attaccante in forza all’Inter, però, potrebbe essere utilizzato dalla società nerazzurra per arrivare ad un altro colpo: Dejan Kulusevski. L’edizione odierna di Tuttosport scrive che l’Inter vorrebbe inserire il cartellino di Matteo Politano più 20 milioni di euro per arrivare al talento di proprietà dell’Atalanta.