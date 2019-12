Sky, Modugno: “Torreira è il primo obiettivo del Napoli ma c’è più di una difficoltà”

Il noto giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del probabile mercato in entrata del Napoli: “Torreira da sempre è nella lista degli osservati del Napoli, già dai tempi della Sampdoria la società di ADL aveva provato un primo affondo, purtroppo senza successo. Adesso è un giocatore di premier che, quando ha giocato ha fatto bene. E’ un operazione molto difficile dato che sulla panchina dei Gunners è arrivato Arteta, il vice di Guardiola al City, per questo motivo valuterà nelle prossime ore se tenerlo o lasciarlo partire. La prima possibilità, purtroppo per gli azzurri, è la più probabile ma Giuntoli è a lavoro per accontentare Gattuso che vede nel centrocampista uruguaiano il metodista perfetto per il suo 433“.