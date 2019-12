Kiss Kiss Napoli, parla Alvino: “ADL è cambiato, accontenterà Gattuso sul mercato! Su Torreira e le alternative…”

Il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando degli obiettivi del mercato del Napoli:

“De Laurentiis punta molto su Gattuso! Lo vedo diverso, più vicino all’allenatore e ai tifosi, come dimostrato dalla lettera di auguri. Il presidente farà di tutto per accontentare il nuovo tecnico sul mercato, specialmente per quanto riguarda il regista. Torreira è il primo obiettivo, ma con Arteta potrebbe trovare più spazio e quindi complicare l’operazione al Napoli. Il ragazzo potrebbe chiedere qualcosa sul suo futuro ai Gunners e bisognerà capire quale sarà il suo atteggiamento. Leggevo di Lobotka, Paredes e Pulgar: il primo non conosce la Serie A e al Napoli servono calciatori già pronti”.