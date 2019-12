Gennaro Gattuso, per esprimere al meglio il suo 4-3-3, ha bisogno di un regista. Il primo nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli è Lucas Torreira dell’Arsenal. Alla rosa del Napoli, però, manca anche un terzino sinistro. Ed è sempre in casa dei Gunners che Giuntoli guarda: il ds pensa a Sead Kolasinac, 26 anni. Sull’esterno c’è anche la Roma. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.