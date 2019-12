Corriere dello Sport – Hamsik, l’ex capitano consigliò il regista a Giuntoli: “È un grande, prendilo”

Il casting per il regista continua in casa Napoli. Un nome che torna di moda è quello di Stanislav Lobotka, in forza al Celta Vigo (classe ’94). Il calciatore, in tempi non sospetti, fu consigliato a Giuntoli da Marek Hamsik: “È un grande giocatore, prendilo”.

Per lo slovacco ancora non è iniziata una vera e propria trattativa, in passato si bloccò tutto per via della clausola, ora può riaprirsi. Dovrà essere il Napoli a fare il primo passo, anche se al momento il primo obiettivo resta Torreira dell’Arsenal. Lo riporta il Corriere dello Sport, edizione odierna.