Di Carlo: “Vittoria che serve per riportare entusiasmo”

Domenico Di Carlo, allenatore, ha parlato a Radio Kiss Kiss in merito alla vittoria di ieri sera:

“Quando si subentra non è semplice trovare subito l’equilibrio di una squadra che l’ha preso. Questo successo serve soprattutto a Rino, la vittoria è la medicina che può curare ogni cosa. Ovviamente è un successo importante anche per la piazza, per i tifosi. In una squadra conta molto la mentalità. Il Napoli ha sempre fatto grandi campionati, ora Gattuso deve riportare gioco e soprattutto entusiasmo”.