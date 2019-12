CdS – Cercasi regista. Torreira in pole position, ma c’è un alternativa

Il Napoli sta cercando un regista. Lo aveva anticipato Giuntoli prima di Sassuolo-Napoli, lo ha confermato anche Gattuso nel post partita. Ieri, del resto, Fabian Ruiz è risultato palesemente in difficoltà nel ruolo di metodista.

Come scrive l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, la prima scelta rimane Torreira: tuttavia, la trattativa per l’ex centrocampista della Sampdoria rimane difficile in quanto il Napoli vuole una risposta subito, cosa che l’Arsenal non sembra intenzionata a fare.

Rimane allora in piedi l’alternativa, ovvero quel Lobotka, centrocampista attualmente in forza al Celta Vigo, che era già stato seguito con attenzione da Giuntoli due estati fa.