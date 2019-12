Agente Boga: “Il Napoli è un top club, ci sono stati contatti in passato”

L’agente di Jeremie Boga, nonché il fratello, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per fare un punto della situazione.

“In passato ho parlato con il Napoli e mi ha confermato l’interesse, ma era sono una chiacchierata e non c’era nulla di concreto. Operazione nel mercato invernale ? Dipende dal Sassuolo, se gli azzurri dovessero trovare con un accordo con il calciatore, resterebbero poi da convincere i neroverdi. Boga pensa che il Napoli sia un top club e prenderebbe sicuramente in considerazione un’offerta. Il primo step però, sarebbe l’accordo tra le società.”