Il Napoli Primavera è stato sconfitto per due a uno, dopo un ottimo match disputato. Gli azzurrini sono andati in vantaggio nella prima frazione, poi successivamente raggiunti e rimontati nel quarto d’ora finale. Straordinario il portiere dei blucerchiati che compie due interventi per salvare il risultato. In casa Napoli la situazione si complica, vista una classifica carente.