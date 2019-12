Febbre da Supercoppa: Rafael celebra su instagram la parata che valse il trofeo agli azzurri!

Oggi 21 dicembre, in Arabia Saudita, si giocherà la Supercoppa italiana che vedrà protagoniste Lazio e Juventus. Proprio 5 anni fa, il Napoli celebrava a Doha l’ultimo trofeo conquistato nell’era De Laurentiis. Una partita meravigliosa, agguantata solo al 116′ da una zampata di Higuain che portò gli azzurri alla lotteria dei rigori. La Juventus andò a battere due volte il rigore del match point ma entrambe le volte, i tiratori bianconeri, fallirono dal dischetto. Fu Rafael Cabral, con la parata su Padoin, a mandare in estasi i tifosi del Napoli di tutto il mondo. Resta quello, l’ultimo trofeo conquistato dagli azzurri e proprio oggi, a 5 anni da quel fantastico giorno, che Rafael, l’eroe di Doha, ha pubblicato sul suo profilo instagram la parata che consegnò il trofeo all’allora capitano, Marek Hamsik. Di seguito il video in questione: