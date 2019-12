Atalanta-Milan, termina il match: rossoneri umiliati dalla Dea

Il match delle 12:30 tra Atalanta e Milan, al Gewiss Stadium di Bergamo, finisce con un sonoro 5-0 in favore dei padroni di casa. Partita valevole per la 17esima giornata di Serie A. I nerazzurri vanno in vantaggio al decimo minuto con un gol fantastico del Papu Gomez. Anche se il Milan non si rende mai pericoloso, la gara resta in bilico per un’ora, fino al raddoppio di Pasalic. Passano una manciata di minuti e arriva il tris di Josip Ilicic. Il Milan crolla definitivamente nel finale: ancora Ilicic e poi Muriel arrotondano ulteriormente il bottino. Finisce 5-0. Vittoria storica per l’Atalanta che sale a 31 punti, a meno quattro dalla zona Champions. Il Milan resta bloccato a 21 con Torino e Napoli, in attesa dell’impegno degli azzurri col Sassuolo.