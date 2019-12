KKN – Saurini, ex allenatore Primavera del Napoli: “Sorpreso dalla classifica, la rosa degli azzurri inferiore solo alla Juve…”

Giampaolo Saurini, ex tecnico del Napoli Primavera, ha parlato della squadra di Gattuso ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, per dire la sua sul momento dei partenopei:

“Il Napoli ha bisogno di ripartire, ha tutte le qualità per farlo. La rosa è composta da giocatori importanti e i valori sono superiori alla classifica che ha. I ragazzi devono cercare di affrontare il nuovo anno nel migliore dei modi. L’organico del Napoli secondo me è inferiore sulo a quello della Juventus, la classifica degli azzurri è sorprendente, il gap coi bianconeri doveva ridursi e invece ci ritroviamo giù in classifica. Gattuso deve pensare soprattutto a portare gli azzurri tra le prime 4…”.