Inter-Genoa, il match termina con un poker dei nerazzurri

La sfida tra Inter e Genoa termina 4-0 in favore dei nerazzurri. A segno per due volte Lukaku, Gagliardini e il giovane Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 concretizza un calcio di rigore e diventa il più giovane marcatore nella storia dell’Inter. Da segnalare il bel gesto di Lukaku che cede il tiro dagli undici metri al prodigio di Castellammare di Stabia. Notte fonda per il Genoa che resta fermo a 11 punti in piena zona retrocessione. L’Inter, invece, sale a 42 e raggiunge la Juventus.