In attesa della prima vittoria, Gattuso lancia un segnale sul mercato: “Più forti di quelli che devono rinnovare ce ne sono pochi in giro…”

“Dopo la partita col Sassuolo avremo diversi giorni di riposo e incontrerò il presidente e il direttore sportivo per parlare di mercato“. Così in conferenza stampa pre-Sassuolo il neo-tecnico del Napoli Ringhio Gattuso, facendo intendere che qualcosa dalle parti di Castel Volturno si muoverà, ma più di ogni altra cosa gli azzurri proveranno a tenersi stretti i grandi campioni che ha in rosa, con il tecnico ex Milan che ha lanciato un segnale forte in conferenza:

“Questa squadra ha bisogno di poco perché è già piena di giocatori forti. Mi auguro che i nostri giocatori firmerano i rinnovi perché più forti di loro ce ne sono pochi in giro…”.