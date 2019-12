Gattuso in conferenza: “Voglio una squadra organizzata! Vi svelo come giocherà il mio Napoli”

Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima della trasferta di Sassuolo. Il mister ha toccato svariati temi, tra cui quello relativo al modo di giocare:

“Vogliamo palleggiare già dalla difesa per provare a liberare più facilmente i nostri giocatori d’attacco, dobbiamo soprattutto soffrire meno nel reparto difensivo. Col Parma non abbiamo tenuto bene il campo nonostante abbiamo attaccato con intensità e i due goal subiti sono arrivati da due episodi. Voglio vedere una squadra organizzata che non ha paura di subire goal e che sa sempre come andare a prendere gli avversari..”.