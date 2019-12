Gattuso chiarisce sulla squadra: “Fabian può fare il vertice davanti alla difesa, Milik fortissimo in avanti, in porta voglio continuità”

A margine della conferenza stampa di presentazione della sfida tra Sassuolo e Napoli, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è stato interrogato dai giornalisti presenti in sala stampa riguardo ad alcuni uomini chiave che contraddistinguireanno il suo undici tipo.

“Fabian ha qualità per fare il vertice basso davanti alla difesa, è un tipo di gioco che ha già fatto in passato“, un chiaro messaggio su chi sarà il perno del suo 4-3-3 a centrocampo; in attacco inamovibile Milik per il suo tipo di gioco: “Milik è’ un attaccante che mi piace perché lega il gioco e ha presenta in area, è un giocatore completo. Ha passato l’inferno ma ora è tornato un grande attaccante”. Chiaro il messaggio anche in porta, con il tecnico calabrese che continuerà a dare fiducia a Meret come il suo predecessore: “Al momento ho bisogno di certezze, Ospina è bravissimo ma in questo momento voglio dare continuità a Meret con il quale siamo partiti..”.