Duncan Ferguson, allenatore ad interim dell’Everton, ha commentato l’arrivo in sua sostituzione di Carlo Ancelotti: “Non vedo l’ora di lavorare con Ancelotti. Sappiamo che la società ha preso un allenatore incredibile e questo non potrà che avere effetti positivi. Oggi abbiamo mantenuto la porta inviolata e strappato un buon punto ad una squadra come l’Arsenal”.