TMW – Torreira al Napoli: solo ad una condizione

Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal, è da qualche settimana oggetto di desiderio della dirigenza partenopea. Il nuovo mister, Gennaro Gattuso, necessita di un mediano per esprimere al meglio il proprio modo di giocare e ADL vorrebbe accogliere la richiesta di Ringhio già a gennaio. Sul taccuino di Giuntoli non c’è soltanto l’ex Sampdoria, ma tra tutti è sicuramente il nome più appetibile. Stando a quanto riferito da alcuni quotidiani negli ultimi giorni, il Napoli avrebbe avanzato un’offerta ai Gunners nel tentativo di strappargli via Torreira: 3 milioni per un prestito di 18 mesi più 27 per l’obbligo di riscatto. La proposta di De Laurentiis non è stata accettata, il club londinese ha fatto sapere che non cede l’uruguagio in prestito ma solo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Lo riporta tuttomercatoweb.