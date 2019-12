Sky, Ugolini: “Gattuso è l’uomo giusto per il Napoli, contro il Sassuolo sarà dura”

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss riguardo Gennaro Gattuso e il suo nuovo Napoli. L’inviato, inoltre, si è espresso sulla prossima partita, nella quale gli azzurri affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“La mia curiosità sta nel vedere se questo Napoli sarà o meno quello di Ringhio. Mi auguro di sì. Gattuso secondo me farà bene, ha già fatto sentire la sua mano ed è l’uomo giusto per risollevare la squadra azzurra. A Reggio Emilia non sarà semplice”.