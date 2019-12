Sul sito ufficiale del Napoli, è stato riportato l’allenamento mattutino di quest’oggi:

“Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma domenica alle ore 20.45 al Mapei Stadium per la 17esima giornata di Serie A. Dopo l’intensa sessione di allenamento di ieri, la squadra si è allenata in palestra. Il gruppo ha svolto lavoro di scarico in avvio. Di seguito circuito di esercizi di “core training” e stretching. Domani seduta mattutina e partenza per Reggio Emilia”.