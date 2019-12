Dall’Inghilterra – Per il suo Everton, Ancelotti fa la spesa al Napoli

Questione di ore e Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore dell’Everton. Il tecnico di Reggiolo avrà il compito di risollevare i Toffees, i quali occupano la sedicesima posizione in classifica con soli 18 punti totalizzati. Stando a quanto riferito dal quotidiano inglese Daily Star, Carletto avrebbe intenzione di portare in Premier due calciatori del Napoli: Piotr Zielinski e Kalidou Koulibaly. Il polacco è stato il perno del centrocampo azzurro della gestione Ancelotti, mentre il senegalese nel corso di questi due anni si è affermato come uno dei difensori più forti al mondo. Oggetto di mercato di Ancelotti è anche Zlatan Ibrahimovic, accostato più volte al Napoli durante le ultime settimane.