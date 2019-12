Fabio Cannavaro, ex campione del mondo, è stato intervistato dai colleghi di SKY Sport. Questo il commento del tecnico partenopeo in merito all’avvicendamento Ancelotti-Gattuso:

“Ancelotti? Una persona eccezionale che ha vinto tanto, il suo esonero è stato una sconfitta per tutti.

Imbarazzo con Gattuso per la sostituzione? No, sono due persone intelligenti, sanno come va il calcio. Sono convinto che sia stato proprio Carlo a consigliare Rino”.