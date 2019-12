Repubblica – Ancelotti-Everton, la scelta di Carlo fa risparmiare ADL: la cifra

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, si appresta ad essere il nuove tecnico dell’Everton: il suo debutto è previsto per il 26 dicembre. La scelta di Carlo fa felice Aurelio De Laurentiis, visto che il tecnico di Reggiolo era ancora sul suo libro paga ed ora non sarà più così. Ora, come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli e Ancelotti risolveranno il contratto che li lega consensualmente. ADL, così facendo, risparmierà 3,5 milioni di euro.

Sul quotidiano – si legge – che ADL pensava di poter aprire un nuovo ciclo con il grande Carlo Ancelotti, ma così non è stato e si sono separati senza rimpianti professionali. Per il Napoli, dopo due mesi senza vittorie in campionato, è tempo di ripartire con Gennaro Gattuso in panchina.