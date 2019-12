Napoli – Insigne e ADL, la quiete dopo la tempesta? Il gesto del presidente martedì sera

In seguito all’ammutinamento dei calciatori del Napoli, il capitano Lorenzo Insigne è stato il più bersagliato dalla critica e non solo. Infatti, in quanto capitano e maggiore responsabile dell’ammutinamento, Lorenzo è stato anche quello colpito maggiormente dalle sanzioni di Aurelio De Laurentiis. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive riguardo al loro rapporto:

“<<Una carezza in un pugno>>, cantava Adriano Celentano. Questo potrebbe essere il titolo di martedì sera, dell’istantanea fra ADL e Insigne: il presidente accarezzava il suo capitano, finalmente rilassato, dopo un po’ di nervosismo di inizio serata. La carezza dopo quel pugno metaforico arrivato con la multa da 350mila euro come conseguenza dell’ammutinamento”.