Carmine Martino, radiocronista di RKK, ha espresso il proprio parere sull’esonero di Ancelotti nel suo editoriale del giovedì. ”Non lo avrei esonerato, mi è dispiaciuto sia andato via, non ha avuto la possibilità di mettere in pratica le sue idee. Non si è ancora capito il motivo del suo divorzio, lo scopriremo più avanti, fino ad adesso anche De Laurentiis non si è soffermato molto sull’accaduto.”