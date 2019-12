Scelte obbligate in difesa per Gattuso nell’ultima sfida dell’anno in quel di Sassuolo. Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui saranno i titolari domenica sera davanti a Meret, mentre a centrocampo confermati Allan, Fabian e Zielinski, con gli ultimi due che si giocano il ruolo in cabina di regia.

In attacco invece la situazione è ben diversa: Milik è l’unico sicuro del posto da titolare, con Insigne-Mertens e Callejon-Lozano in lotta per due maglie.