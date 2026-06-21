GdS – La scelta di Rudi Garcia su De Bruyne e Lukaku per Belgio-Iran

Questa sera alle 21 (ora italiana) il Belgio e l’Iran si affrontano al SoFi Stadium di California, in una gara valevole per la 2a giornata del Gruppo G dei Mondiali 2026. Entrambe le squadre hanno pareggiato la loro rispettiva gara d’esordio, il Belgio contro l’Egitto (1-1), l’Iran contro la Nuova Zelanda (2-2). Intanto, La Gazzetta Dello Sport anticipa alcune scelte del ct della Nazionale Belga, Rudi Garcia, per la partita di questa sera: tutti gli occhi sono puntati in particolare sui 2 calciatori del Napoli, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

Nella partita precedente contro l’Egitto, De Bruyne ha giocato dal primo minuto, mentre Lukaku é partito dalla panchina (entrando in campo nel secondo tempo). Secondo La Gazzetta Dello Sport, Garcia dovrebbe confermare queste due scelte fatte contro l’Egitto: l’ex allenatore del Napoli é intenzionato a far partire Lukaku dalla panchina, visto che non é ancora in ottime condizioni, mentre De Bruyne dovrebbe essere confermato nell’11 titolare.