CorSport – Rrahmani a Pristina per assistere a Kosovo-Turchia

Il Napoli aspetta il rientro di Amir Rrahmani che é previsto per metà aprile: il centrale kosovaro non gioca dalla partita interna contro la Roma del 15 febbraio, uscendo a gara in corso per un infortunio al bicipite femorale. Nel frattempo, come riportato dal Corriere Dello Sport, Rrahmani sarà a Pristina per assistere alla finale playoff per il prossimo Mondiale tra Kosovo e Turchia. Il Kosovo non si é mai qualificato ad un Mondiale, e Rrahmani (capitano della Nazionale Kosovara) tiferà dal vivo per i suoi compagni di squadra, sperando nell’impresa.