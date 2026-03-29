CorSport – Rrahmani a Pristina per assistere a Kosovo-Turchia

Scritto da:
Alessio Grossi
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Napoli, Rrahmani può riposare in Nazionale: le ultime

Il Napoli aspetta il rientro di Amir Rrahmani che é previsto per metà aprile: il centrale kosovaro non gioca dalla partita interna contro la Roma del 15 febbraio, uscendo a gara in corso per un infortunio al bicipite femorale. Nel frattempo, come riportato dal Corriere Dello Sport, Rrahmani sarà a Pristina per assistere alla finale playoff per il prossimo Mondiale tra Kosovo e Turchia. Il Kosovo non si é mai qualificato ad un Mondiale, e Rrahmani (capitano della Nazionale Kosovara) tiferà dal vivo per i suoi compagni di squadra, sperando nell’impresa.

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