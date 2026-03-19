Anguissa non convocato dal Camerun: il ct lo risparmia per le due amichevoli

Turno di riposo dalla Nazionale per Zambo Anguissa, il ct del Camerun ha deciso di risparmiarlo per le due amichevoli di preparazione al Mondiale contro Cina e Australia. Nessun calciatore della Serie A è stato convocato, spazio ai giovani per la selezione africana.

Questi i convocati:

Portieri: Dévis Epasy, Blondy Noukeu, Simon Ngapandouetnbu, Housseini Ousmanou.

Difensori: Samuel Junior Kotto, Emmanuel Moungam a Ngon, Jackson Tchatchoua, Olivier Kamdem, Stéphane Paul Keller, Nagida Mahamadou, Serge Valery Eloundou Ndzomo, Kevin Keben, Darlin Yongwa, Malone Fondoh.

Centrocampisti: Saidou Alioum Mubarak, Ryan Gloire Fosso Ymefack, Arthur Avom, Maël Fernandez Monyebe, Fidel Brice Ambina, Danny Namaso, Konrad Nfansu Sinyam, Bryan Mbeumo, Arnold Mael Kamdem. Attaccanti: Christian Kofane, Karl Etta Eyong, Dorinel Angel, Yondjo Matah.